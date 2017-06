Het VW-busje blijft zichzelf heruitvinden

In 1967 raakte de ontluikende hippie- of flowerpowerjeugdcultuur wereldwijd bekend dankzij de Summer of Love. Inde wijk Haight-Ashbury in San Francisco beleefden verschillende evenementen die sinds januari werden gehouden hun hoogtepunt tijdens het driedaagse Monterey Pop Festival. Dat werd precies een halve eeuw geleden tussen 16 en 18 juni georganiseerd in het ten zuiden van San Francisco gelegen Monterey. Het festival was de opmaat voor het bekendere Woodstock-festival, een jaar later aan de andere kant van de Verenigde Staten.

