'Het is niet aan de overheid om te bepalen of een wagen van ons of van onze werkgever mag zijn'

De nieuwsberichten over studies die uitwijzen dat de files in ons land langer zijn dan ooit, hebben ongewild een bijna grappige ondertoon. Hadden de vele pendelaars en andere slachtoffers met kilometers op de teller je dat niet gewoon kunnen vertellen? Mijn gemiddelde tijd op de baan schommelt rond drie uur per dag, elk jaar komt er minstens een kwartier bij. Vreemd genoeg stijgt ook de tolerantie voor dat tijdverlies. We lijken het intussen bijna normaal te vinden. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat we niet tot een werkbaar alternatief kunnen komen? Met wagens die binnenkort zelfstandig rijden, carpoolapps en autodelen, treinstations in elke gemeente van het land, leasingfietsen op de weg en taxi's en Ubers in de sta...