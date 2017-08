Het familiale Curbi Cubes wringt zich tussen suikermastodonten

Wat probeer je in een markt waar suiker synoniem is aan klontjes uit Tienen? Curbi Cubes startte vijf jaar geleden een ogenschijnlijk onmogelijk avontuur tegen een concurrent met een marktaandeel van ruim 90 procent. Vandaag kan de productieruimte in Grobbendonk de orders nauwelijks volgen.