'Happy Aging Day moet innovaties in ouderenzorg versnellen'

De Happy Aging Day verwelkomt gastsprekers als Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) maar ook ondernemers als Geert Houben van Cubigo. Maar wat is het doel van het evenement?

Lieten: "Happy Aging is een organisatie die de kloof tussen de zorgsector en het bedrijfsleven wil overbruggen. Een evenement als de Happy Aging Day is een van onze activiteiten. Wij zijn een ecosysteem waar werkgevers en de UHasselt elkaar hebben gevonden met als doel innovaties in de ouderenzorg te versnellen. Ook de ziekenhuizen en de eerstelijnsdiensten maken deel uit van ons netwerk. We werken nu ook samen met de Amerikaanse organisatie Aging 2.0. Ook die beoogt innovatie in de zorg meer zichtbaarheid te geven. "

...