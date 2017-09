Half miljoen schijnzelfstandigen in België

Schijnzelfstandigen zijn werknemers die het statuut van zelfstandige hebben, hoewel ze in werkelijkheid een beroepsactiviteit uitoefenen onder het gezag van een werkgever. Het gaat om sociale fraude, want normaal gezien zouden ze in loondienst moeten werken. In 2016 waren er volgens het rapport 427.600 personen die schijnzelfstandige waren in hoofdberoep, een stijging met 14 procent op tien jaar tijd. De meest getroffen sectoren zijn de bouw, horeca, media, IT, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en sociale sector. Daarnaast becijferde het rapport dat vorig jaar nog eens 104.200 mensen schijnzelfstandige in bijberoep waren.