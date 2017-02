'Halal is een internationaal merk'

Halalvoeding, -financiën, -toerisme en zelfs -nanotechnologie: etnobusiness en etnomarketing zijn al enkele jaren aan een opmars bezig. Internationaal is het begrip verre van nieuw. Zo bestaat het halalmerk Mecca Cola al vijftien jaar en het is verkrijgbaar in 55 landen. Eén op de vier aardbewoners is moslim, en elke dag consumeren 1,7 miljard mensen halalproducten. Het Global Islamic Economy Report 2015-2016, een onderzoeksrapport van Thomas Reuters, vermeldt dat moslims in 2014 wereldwijd 1800 miljard dollar spendeerden aan voeding en ontspanning. Tegen 2020 wordt dat 2600 miljard dollar.

