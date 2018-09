Håkan Samuelsson is Europees Manager van het Jaar 2018

Tijdens zijn jaarlijkse vergadering in Kopenhagen heeft de European Business Press (EBP) Håkan Samuelsson, de voorzitter en CEO van Volvo Cars, bekroond als Europees Manager van het Jaar 2018. Bij EBP zijn 38 toonaangevende Europese zakelijke kranten en tijdschriften in 27 landen aangesloten, waaronder The Wall Street Journal, Les Echos, Handelsblatt en Trends Magazine.

Samuelsson werd in 2012 benoemd tot CEO van Volvo Cars en heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een volledige transformatie van het bedrijf. De groep behaalde recordwinsten en -verkopen in 2017, met een stijging van het bedrijfsresultaat met 27,7 procent en een wereldwijde verkoop van 571.577 auto's. De autogroep zette daarmee voor het vierde jaar op rij een recordgroei neer.

Onder leiding van Samuelsson heeft Volvo Cars de afgelopen jaren zeven nieuwe modellen op de markt gebracht. Zo verkoopt de groep voor het eerst drie wereldwijd verkrijgbare SUV's, het snelst groeiende segment in de autobranche. In 2017 maakte Volvo Cars bekend dat vanaf 2019 elke nieuwe wagen die wordt gelanceerd, wordt uitgerust met een elektromotor. Dat Volvo Cars gelooft in elektrische wagens, blijkt ook uit de lancering van Polestar, een nieuw, op zichzelf staand geëlektrificeerd automerk. Volvo Cars wil tegen 2020 800.000 auto's per jaar verkopen.

De afgelopen jaren ontving Samuelsson verschillende onderscheidingen voor zijn leiderschap in het bedrijf, waaronder de World Car Person of the Year Award van 2018 en de prestigieuze Golden Steering Wheel-award voor autobedrijven in Duitsland.

Eerdere Europees Managers van het Jaar zijn Ingvar Kamprad, de stichter van Ikea, Bernd Pischetsrieder, de voormalige CEO van BMW en Volkswagen, Wolfgang Mayrhuber, de voorzitter van Lufthansa, Luca di Montezemolo, de voorzitter van Ferrari, en Tom Enders, de CEO van Airbus.