Güler Turan (sp.a): 'Allochtonië bestaat niet'

Afgezien van hun exotisch klinkende familienaam, zijn de ondernemers in Baanbrekers zo Belgisch als ze maar kunnen zijn. Dat punt wil de Antwerpse politica Güler Turan met haar boek maken. Ondernemen ligt de sp.a-politica nauw aan het hart. Ze zit al twee termijnen in de commissie Werk en Economie in het Vlaams Parlement.

...