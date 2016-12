Gezond vergaderen? Vervang stoelen door zitballen

Hans Wilmots, CEO van Audit, Accounting en Adviesorganisatie BDO, geeft het goede voorbeeld. Het bedrijf introduceert zitballen, standing desks en loopbanden binnen de kantoormuren om meer te bewegen. Ook tijdens lange vergaderingen. Het doel? De 550 werknemers fitter en gezonder krijgen in 2017.

Begin december vond voor de allereerste keer in België een vennotenvergadering plaats op zitballen. Geen stoel te bespeuren tijdens de drie uur durende vergadering. En het was zeker niet de laatste keer.

Hans Wilmots van BDO geeft 3 tips aan bedrijven die ook willen vergaderen op de zitbal:

Tip 1: Wissel af

Het menselijk lichaam is niet gemaakt om uren eenzelfde houding aan te nemen. Een hele dag staan is ook geen oplossing. Afwisseling is nodig. Begin op de zitbal, ga even achter een hoge desk staan en dan terug op de zitbal.

Tip 2: Begin met een paar uur per dag

Voortdurend in dezelfde houding zitten op een bureaustoel leidt tot nek- en rugklachten. Een zitbal activeert de nek- en rugspieren en zorgt automatisch voor een juiste houding. Maar let op: ga niet meteen een hele dag op een zitbal zitten. Bouw rustig op. Je gebruikt spieren die je anders helemaal niet gebruikt.

Tip 3: Pomp de zitbal goed op

Voor je begint aan een vergadering op de zitbal, pomp je de zitbal best voldoende op. Als je te ver doorzakt of een verkeerde houding aanneemt, is de zitbal nutteloos. En pas de hoogte van je bureau aan. Op een zitbal zit je hoger.