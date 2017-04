'Gebruik Uber om werknemers te vervoeren'

Koen Gouweloose draagt sinds enkele maanden een stappenteller aan de pols. "In ons nieuwe gebouw doe ik gemiddeld 10.000 stappen per dag", zegt de gedelegeerd bestuurder van de luchtvaart-expresdiensten van DHL. Hij loopt nog geregeld verloren, terwijl we op zoek gaan naar een kantoor in het gloednieuwe complex op de luchthaven van Zaventem, nog volop in aanbouw. In juni wordt het in gebruik genomen.

