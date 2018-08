Fons Leroy (VDAB): 'Door met start-ups samen te werken, verhogen we onze eigen wendbaarheid'

Bijna de helft van de 154 medische start-ups in ons land vindt het aantrekken van klanten de moeilijkste uitdaging. Dat blijkt uit een studie van Startups.be en ING. De sector is erg gesloten en sterk geregulariseerd, klinkt het. In andere sectoren is de teneur bijna dezelfde. Volgens de Nederlandse startersspecialist Thijs Peters maakt de bureaucratie bij grote ondernemingen veelbelovende start-ups kapot. Toch hebben grote bedrijven start-ups nodig om te innoveren.

