Financial Times: Mechelen opnieuw stad van de toekomst voor investeerders

Di Magazine, een bijlage van Financial Times gespecialiseerd in zakelijk en financieel nieuws, brengt tweejaarlijks een top uit van Europese steden die interessant kunnen zijn voor investeerders.

Er wordt onder meer gekeken naar economisch toekomstpotentieel, inzet van slimme technologie, ondernemingsklimaat en levenskwaliteit.

Bij de vorige editie twee jaar geleden werd de stad drie keer genoemd

Dit jaar valt Mechelen in vier categorieën in de prijzen. In de categorie 'connectivity' kaapt Mechelen de hoofdprijs weg. In de categorie 'Micro European Citis of the future 2018/2019', wordt Mechelen zesde en daarmee ook de eerste stad van het Europese vasteland.

Voor 'economisch potentieel' behaalt Mechelen een tiende plaats. Tot slot behaalt de stad in de categorie 'fdi strategy' de vijfde plaats.

Voor een stad als Mechelen is het economisch belang van deze rankings niet te onderschatten, klinkt het bij het Mechelse stadsbestuur.

"Dit is zonder meer indrukwekkend. Het is een erkenning voor het gevoerde beleid de voorbije jaren. Maar bovenal is het toch een economische opsteker. Het betekent dat onze stad nog nadrukkelijker op de internationale radar staat te knipperen als ideale toekomstlocatie voor nationale en internationale investeerders. Evident houdt dat op termijn voor Mechelen een socio-economische return in", zegt zowel burgemeester Somers (Open Vld) als schepen van Economie Katleen De Roover (N-VA).

De vermeldingen in de Financial Times is volgens Mechelen ook goed voor het imago van de stad. De enige andere Vlaamse stad die ook in de lijstjes opduikt is Antwerpen. Als Belgische stad wordt ook Brussel bekroond.