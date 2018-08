Filosoof Lammert Kamphuis: 'Verlangens zijn mooi, maar gevaarlijk'

Gelukkig worden op het werk begint soms gewoon al voor de televisie. Let er alleen op dat u die oude dvd van de film Fight Club insteekt in plaats van te zappen naar de zoveelste talentenshow. "Als het gaat over de verwachtingen die je stelt aan je baan, dragen programma's zoals The Voice of Got Talent een gevaar in zich", waarschuwt de Nederlandse filosoof Lammert Kamphuis (35). "Kijkers zien de hele tijd hoe mensen die hun buurman hadden kunnen zijn, iets heel speciaals doen en beroemd worden. Onbewust gaan ze zich daaraan afmeten. Zoiets begint al bij kinderen die naar The Voice Kids kijken. Dat is niet alleen maar slecht, want het zorgt er ook voor dat jongeren zich ontwikkelen. Maar het is goed je ervan bewust te zijn dat niet iedereen een uitzonderlijk talent heeft. Je zou een talentenshow dus bijna met een disclaimer moeten uitzenden: don't try this at home ( lacht). Dat zou goed zijn om de verwachtingen wat gezond te houden."

...