Familiebedrijf ZAP uit Lochristi levert planten voor grote Hollywood-producties

Op de Oscar-uitreiking zondag zullen de zaakvoerders niet aanwezig zijn, maar ZaP International Trade uit Lochristi leverde de afgelopen vijftien jaar wel vrachtwagens vol planten voor Europese filmsets van grote Hollywood-producties. U zult ook vergeefs zoeken naar de bedrijfsnaam op de aftiteling van Star Wars Rogue 1, The Chronicles of Narnia - Prince Caspian, 47 Ronin, Peter Pan, Snow White and the Huntsman, Pirates of the Caribbean IV of Justice League. Het familiebedrijf van de zaakvoerders Luc Moens en Kaat Baertsoen, vervult die opdrachten in onderaanneming voor een Britse bedrijf dat gespecialiseerd is in planten voor filmsets en groendecoratie.

...

Maatschappelijke zetel:

Sector:

€

€ Werknemers: Benieuwd naar wie beslist bij of zicht op hun financiële situatie?

Bekijk deze informatie op TrendsTop.be!