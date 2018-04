Eric Kenis: 'België staat niet op de ondernemerskaart'

Waarom noemt u start-ups de barometer van de economie?

ERIC KENIS. "Jonge bedrijven zijn een beetje de barometer van hoe de wereld en de economie evolueren. Ze vinden businessmodellen uit, die worden gekopieerd door de massa. Het zijn bedrijven die aan het doorbreken zijn, ze zitten in een groeiversnelling. Ook hun bedrijfscultuur is speciaal. Ze zijn in hun businessmodel, hun organisatiestructuur en de manier waarop ze intern omgaan met hun mensen helemaal anders dan een 'gewoon' bedrijf. Dat komt omdat ze met jonge mensen werken en met zeer hooggeschoolden."

...