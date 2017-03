Eric Domb (Pairi Daiza): 'Wat ik in mijn hoofd heb, kan me totaal ruïneren'

" Ik ga iets bekennen: ik háát foto's", zegt Eric Domb meteen aan onze fotografe. "Ik ben in wezen een zeer verlegen persoon." De flamboyante CEO is gebruind, net terug van een studiereis naar Indonesië voor zijn park, dat hij steevast omschrijft als zijn 'project', en heeft er enkele skivakantiedagen met oude vrienden aan gebreid. "Ik vraag me soms af of ik dit beroep niet heb gekozen om excuses te hebben om heel de tijd op reis te kunnen gaan", lacht Domb, wiens passie voor authenticiteit alleen nog maar is toegenomen sinds hij Pairi Daiza in 1994 oprichtte. Het vogelpark van toen is uitgegroeid tot de meest populaire commerciële attractie van het land, mede dankzij het koppel Chinese panda's dat in 2014 in het park arriveerde, en een babypanda die vorig jaar werd geboren. Net voor die geboorte haalde de voormalige voorzitter van de Waalse werkgeversfederatie UWE en voormalig Franstalig Manager van het Jaar Pairi Daiza van de beurs. Een operatie waarvoor hij steun zocht bij Marc Coucke. Maar ook weg van de beurs steekt Domb zijn nek uit. De geplande uitbreiding van het park zal gepaard gaan met de constructie van hotelverblijven op het domein. Bovendien heeft Domb zijn zinnen gezet op een groot natuurproject in de Waalse bossen, Nassonia. Maar al die plannen hebben Domb een moeilijk te slikken stroom van kritiek en verwensingen opgeleverd.

