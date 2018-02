Eric de Deckere (Havenbedrijf Antwerpen) en Philip Van Kelst (Kasteelhoeve Wange) verkozen tot CSR Professional 2017

Grote bedrijven

CSR staat voor Corporate Social Responsibility, het Engelse equivalent van MVO of maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de categorie 'Grote bedrijven' ging de prijs naar Eric de Deckere, Senior Technisch Manager Sustainable Transition van Havenbedrijf Antwerpen. Hij haalde het van Jacques Spelkens, Head of CSR Benelux, Engie Benelux en Philippe Weiler, Head of Sustainability, Lidl.

Fons Leroy, de gedelegeerd bestuurder van de VDAB en voorzitter van de tienkoppige jury van de CSR Professional of the Year, loofde onder meer het authentieke dossier, de opname van MVO in de missie van het bedrijf, het sterke stakeholdermanagement in een moeilijke omgeving en de voorbeeldrol voor andere bedrijven. Zo vindt op 22 en 23 maart in de haven van Antwerpen de lancering van het World Ports Sustainability Program plaats.

Dat internationale havennetwerk is volgens Eric de Deckere belangrijk omdat havens een belangrijke rol spelen in de scheepvaart, de connectie met het achterland en het energieverbruik, maar tot nu eigenlijk geen duidelijke gezamenlijke doelen stelden. "De sectororganisaties zullen een charter ondertekenen waarin ze zich verbinden tot bepaalde doelen op het gebied van onder meer klimaatverandering, veiligheid en de sociale integratie van de havens. Wereldwijd zullen de grote en middelgrote havens zich daaraan verbinden, waarbij elke haven op zijn niveau doelen kan bepalen."

Eric de Deckere merkte de afgelopen jaren hoe het werk van een duurzaamheidsmanager staat of valt met heldere doelen en een goede visie als uitgangspunt. "Je moeten weten waar je naartoe gaat en gedreven mensen zien mee te krijgen. Zij worden dan een soort van missionarissen in het bedrijf. Je moet altijd proberen de mensen te overtuigen van de meerwaarde van duurzaamheid. Er zit soms een kostprijs verbonden aan CSR, maar aan het einde krijg je dat altijd terug."

Kmo

In de categorie 'Kmo' haalde Philip Van Kelst, de stichter en CEO van het seminariecentrum en gastenverblijf Kasteelhoeve Wange de titel binnen. De andere twee finalisten waren Emilie Delacroix, Head of CSR & Innovation van Befimmo, en Ingrid Verduyn, co-oprichter en CEO van WaW. Opmerkelijk bij Kasteelhoeve Wange is dat duurzaamheid van meet af aan verankerd was in het zakenmodel en dat sterk werd ingezet op inclusie en transparantie. Juryvoorzitter Fons Leroy noemt Philip Van Kelst daardoor een voorbeeld voor zijn sector.

"Wij hebben een fundamentele keuze gemaakt bij het ontstaan van de Kasteelhoeve", zegt Philip Van Kelst. "Wij hebben 20 tot 25 procent geïnvesteerd in duurzame technieken, terwijl we geen massale budgetten hadden. Dat waren die dingen pijn deden. We hebben geïnvesteerd in mensen en risico's genomen. In zeven jaar tijd is Kasteelhoeve Wange een rendabel bedrijf geworden. Dat hebben we niet gedaan door economische strategieën, maar door strategieën op het gebied van duurzaamheid toe te passen en zo een economische winst te behalen. Ik geloof dat ecologie en economie samengaan. We moeten dat onderzoeken, want het huidige economisch model werkt niet meer. Een focus op duurzaamheid brengt een andere manier van omgaan met mensen en een andere vorm van leiderschap met zich. Daardoor krijg je meer rendabiliteit, omdat mensen meer zichzelf gaan geven, gekoppeld aan hun waarden. Mensen doen het niet meer alleen voor het geld."

Van Kelst houdt ook niet van dure woorden als 'stakeholders', de Engelse term voor belanghebbende partijen. "Het gaat voor mij niet over 'belang', maar over 'verbinding maken'. Een belang is nog een beetje een old school-term, waar ik op zich niets op tegen heb. Maar het is soms goed met andere woorden te spreken omdat die andere woorden ook iets anders losmaken. Het woord 'partners' vind ik beter."

Beoordeling

Eric de Deckere en Philip Van Kelst zijn de opvolgers van Ann Vandenhende, de CSR Manager van Spadel, en Joost Callens, de CEO van Durabrik, die vorig jaar de prijs wonnen in respectievelijk de categorie Grote bedrijven en Kmo's. Nu maakten ze deel uit van de tienkoppige jury, net als onder meer Bart Buyse, de directeur-generaal van het VBO en Tim Baart, advocaat en vennoot bij Laga en voorzitter Time4Society.

Die jury beoordeelde 105 ingediende dossiers volgens criteria gebaseerd op de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de ISO 26000-richtlijn. Per categorie werden vijf kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een presentatie voor de jury. Dat leverde drie finalisten op per categorie. De stemming gebeurde in drie fases. Het oordeel van de jury was goed voor 60 procent. Tijdens de onlinestemronde werden meer dan 3000 stemmen uitgebracht. Zij wogen in de eindscore voor 20 procent, net als de stemmen die de zowat 260 deelnemers aan het event in Brussel uitbrachten in de zaal.