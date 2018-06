Eigen werknemers hebben de sleutel voor duurzaamheidsbeleid

Uit het duurzaamheidsrapport van Luminus blijkt dat het energiebedrijf in 2017 dertig windmolens bouwde, een record. Het bedrijf investeerde vorig jaar 58 miljoen euro in windenergie, waardoor het de windenergieproductie met bijna 20 procent kon opdrijven. Dat is goed voor 17,5 procent van de Belgische windenergieproductie. Een ander sprekend resultaat is dat er de afgelopen drie jaar geen ongevallen met werkverlet zijn gebeurd.

Dat Luminus zes jaar geleden als eerste in de energiesector een duurzaamheidsrapport publiceerde, is te danken aan Grégoire Dallemagne, sinds 2011 de CEO van de energieproducent en -leverancier, die veel belang hecht aan Corporate Social Responsability (CSR), zoals MVO in het Engels heet.

"Vanaf 2012 kregen we ook vragen van onze klanten, grote bedrijven. We kunnen hen geen elektriciteit leveren als we niet duurzaam genoeg zijn", zegt Pascale-Marie Barriquand, CSR-manager bij Luminus. "Die klanten vragen bijvoorbeeld een EcoVadis-score van minstens 55 op 100. Wij hebben een score van 85."

EcoVadis is een onafhankelijk evaluatieplatform dat de duurzaamheid van bedrijven bepaalt. Met zijn score hoorde Luminus tot de beste 1 procent van de 35.000 beoordeelde bedrijven. Luminus is dus lang niet het enige bedrijf dat het lonend vindt te investeren in duurzaamheid. Een recente enquête van het adviesbureau Trendhuis in samenwerking met BNP Paribas Fortis - de CSR Monitor - ondervroeg 640 Belgische bedrijven over MVO.

Driekwart van de deelnemende bedrijven vindt MVO de moeite van het investeren waard en volgens 68 procent is het nodig om te overleven. MVO wordt meer als investering dan als kosten gezien, dat was vroeger anders.

Wat levert MVO op? Bedrijven zien MVO duidelijk als een hr-instrument. Liefst 70 procent van de bedrijven die aan het onderzoek deelnamen, gelooft dat duurzaamheid de eigen medewerkers motiveert. Volgens bijna evenveel bedrijven (62%) helpt MVO nieuwe talentrijke medewerkers aan te trekken. Pascale-Marie Barriquand, CSR-manager bij Luminus, bevestigt die trend.

"Tijdens opleidingen bleek bijvoorbeeld dat onze mensen heel geïnteresseerd waren in hoe we bij Luminus energie bespaarden. Ze vroegen zich af hoe het stond met de energiezuinigheid van onze eigen gebouwen en met onze ecologische voetafdruk. Het is belangrijk als bedrijf 100 procent coherent te zijn. Zo zijn we in Luik onlangs in een passiefgebouw getrokken."

Medewerkers

Uit een andere nieuwe studie over duurzaamheid bij bedrijven, gemaakt door Antwerp Management School in opdracht van ING, blijkt inderdaad dat de ideeën van werknemers, naast nieuwe wetgeving en de vraag van de markt, de voornaamste drijfveer vormen voor duurzaamheid. Tegelijk blijken de eigen werknemers ook het grootste obstakel te zijn.

De onderzoekers verklaren de paradox door te suggereren dat de hr-afdeling de werknemers beter kan informeren over duurzaamheid omdat medewerkers te weinig kennis, tijd en enthousiasme hebben voor duurzaamheid.

De ngo Greenpeace blijft evenwel kritisch voor Luminus omdat het energiebedrijf ondanks zijn investeringen in windenergie, het Franse EDF als meerderheidsaandeelhouder heeft. Dat bedrijf participeert in kernenergie. Nico De Bie, hoofd externe communicatie bij Luminus, wijst erop dat Luminus twee scores krijgt van Greenpeace, eentje met en eentje zonder EDF.

"Gascentrales zijn op dit moment nodig om de variabele productie van wind en water op te vangen. Er zijn momenten dat er geen wind of zon is. Om de energietransitie te doen slagen heb je gascentrales nodig", zegt De Bie. "Wij hebben het grootste aantal windmolens in het land en zijn het nummer één in waterkrachtcentrales."

Net als Luminus merkte de bank-verzekeraar KBC Group dat klanten strengere eisen stellen in duurzaamheid. Het maakte daarom vrijdag bekend dat het striktere normen stelt. Zo zal de bank geen zaken meer doen met firma's die betrokken zijn bij de productie of de ontwikkeling van nucleaire wapens en zal het zijn investeringen in de steenkoolsector afbouwen.

KBC, Luminus en co tonen dat duurzaamheid ingeburgerd is geraakt in bedrijven, maar dat er nog een lange weg te gaan is. In de studie van Antwerp Management School, afgenomen bij 293 Belgische bedrijven, geven ondernemingen zichzelf 6,4 op 10 voor duurzaamheid en vindt minder dan een op de tien dat zijn bedrijf een voortrekkersrol speelt in duurzaam ondernemen.