'Eerst naar de markt, dan pas kapitaal zoeken'

Dé klassieke fout van veel jonge bedrijfjes is dat de oprichters verliefd zijn op hun product. Ze blijven maar ontwikkelen. Hier moet nog een functietje bij en daar kan nog iets net wat beter worden afgewerkt. Wanneer hun product dan eindelijk klaar is en ze met veel toeters en bellen bij de klant aankomen, blijkt hij de helft van wat is ontwikkeld niet eens nodig te hebben. Experts zoals Sven De Cleyn, program manager van het incubatieprogramma istart van de onderzoeksinstelling imec, roepen al jaren van de daken dat je als ondernemer snel genoeg naar de klant moet trekken. Dat je zo veel kosten en tijd bespaart.

...