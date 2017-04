'Een start-up is niet alleen voor heel knappe koppen'

De grootvader van de bekende techexpert en ondernemer Peter Hinssen bracht decennialang bussen vol katholieken naar Lourdes. Zijn kleinzoon brengt nu met de innovatiespecialist nexxworks al enkele jaren Belgische bedrijfsleiders naar een ander bedevaartsoord: Silicon Valley, de techcluster waar Google, Tesla, Facebook en andere bewonderde en gevreesde titanen huizen. "Ik kan de reacties intussen al zo'n beetje voorspellen", zegt Peter Hinssen. "De bedrijfsleiders, kaderleden en ondernemers schrikken vooral van hoever Silicon Valley technologisch staat, en van de zware impact die de innovaties zullen hebben op hun bedrijf en op de samenleving. In het begin staan ze ook sceptisch tegenover de dadendrang van ondernemers die er met een uitgestreken gezicht verklaren dat ze 'a dent in the universe' willen veroorzaken. Maar uiteindelijk raken alle deelnemers toch besmet met het ondernemers-enthousiasme van Silicon Valley om de wereld te kunnen verbeteren. Velen van hen vonden het daarom na afloop jammer dat hun kinderen niet mee waren, dat het hen ook kon inspireren."

