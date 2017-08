'Een goede baas biedt zijn mensen meer dan een hoog loon en een chique auto'

Een recente studie van de VUB heeft uitgewezen dat mensen na vijf of zes jaar uitgekeken zijn op hun baan. Dat stelt werkgevers meer dan ooit voor de enorme uitdaging mensen aan hun bedrijf te binden. Dat doe je niet door een hoog loon of een chique bedrijfswagen als een wortel voor de neus van je medewerkers te hangen.

De tijd dat werknemers hun leven lang in hetzelfde bedrijf doorbrengen, is voorbij. Dat bleek onlangs nog uit een studie van de VUB. Te weinig mogelijkheden tot groei of zelfontwikkeling blijkt de belangrijkste reden waarom mensen zo snel vertrekken.

Daar kan ik helemaal inkomen. Ik heb de werkcultuur de jongste jaren enorm zieneranderen. Voor generatie X waren hoge lonen en chique bedrijfswagens nog dé motivator om talenten te lokken. Maar dat is al lang niet meer het geval. Het loon blijft uiteraard altijd wel een voorname rol spelen, maar voor generatie Y - de millennials - staan een goede werksfeer, ontwikkelingsmogelijkheden en flexibiliteit bovenaan in het lijstje. Zeker op de lange termijn.

Als je in die hedendaagse 'war for talent' de juiste talenten naar je bedrijf wil lokken, moet je dus verder denken dan een conform loon en extralegale voordelen. Zorg voor een boeiende jobinhoud, geef je mensen opleidings- en doorgroeimogelijkheden, toon als baas je appreciatie. Maar vooral: zorg voor een aangename werkcultuur.

Hoe je dat doet? Creëer niet alleen een werkcultuur om je medewerkers te motiveren, maar ga een stap verder: laat je medewerkers voelen dat je niet alleen interesse in hen hebt vanuit hun functie als personeelslid, maar ook als mens. Om een voorbeeld te geven: afgelopen zomer organiseerden we voor het eerst DFest, ons eigen festival waar onze medewerkers zelf voor de muziek mochten zorgen én dat plaatsvond in de tuin van de oma van een medewerkster. Ik kan je garanderen: het was fantastisch! Die persoonlijke touch maakte dat de verbondenheid met ons bedrijf nog een pak groter is dan bij een andere teambuilding-activiteit. Het gebeurt meer dan eens dat onze mensen aangesproken worden door familie of vrienden die het dan over de positieve vibe en het communitygevoel van ons bedrijf hebben. Heel wat mensen die hier komen werken - en ondertussen zijn dat er toch al meer dan 150 - komen dan ook omdat ze iemand kennen in de firma. Ze willen er echt bijhoren.

Laat dat nu net goede employer branding zijn. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat men je bedrijf ziet als een fantastisch bedrijf, waarvoor je gewoonweg wíl werken. Dat begint als baas ook bij flexibel zijn, zeker als je de juiste talenten wil aantrekken. In mijn ogen gaat flexibiliteit verder dan enkel toelaten dat de werknemer eens een uurtje vroeger vertrekt of hen van thuis te laten werken. Neen, stoor je werknemers onder meer niet tijdens hun vakantie, blokkeer Facebook niet op de server en verlang niet dat ze constant bereikbaar zijn. Maak duidelijke afspraken wie wanneer nog gebeld of gemaild mag worden 's avonds. Zo creëer je vertrouwen bij je personeel en dat loont op termijn.

Laat me wel duidelijk zijn: jobverloop is in mijn ogen niet abnormaal of verkeerd. Af en toe nieuwe medewerkers in je bedrijf introduceren, zorgt ook voor een frisse kijk op je organisatie. Maar durf proactief te peilen naar hoe mensen zich voelen op het werk. Enkele jaren geleden hielden we via een extern bureau een eerste keer een peiling naar het gevoel van onze medewerkers tijdens de job. Daar is niets mis mee. Alleen zo kan je weten wie zich niet goed in zijn of haar vel voelt of wie nood heeft aan een nieuwe uitdaging. En daar moet je dan als werkgever op een positieve manier op durven in te spelen.

Employer branding wordt in dat opzicht steeds belangrijker. Als je dat niet wil begrijpen als bedrijfsleider, zal het steeds moeilijker worden je doel te bereiken.