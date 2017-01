Een derde van de zelfstandigen is ontevreden over werk-privébalans

Acerta deed een enquête bij meer dan 2000 zelfstandigen in ons land om te schetsen of het leven als zelfstandige goed te combineren valt met privé-activiteiten. 32 procent van de zelfstandigen is ontevreden over zijn situatie. "We zien dat voor zelfstandigen in ons land de balans vooral niet in evenwicht is op privéniveau", weet Els Schellens, directeur van Acerta. "32 procent is niet gelukkig met wat hij kan doen voor zijn gezin (bijvoorbeeld samen uitgaan of helpen in het huishouden) of voor zijn persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld het volgen van een opleiding). 20 procent geeft aan ontevreden te zijn over realisaties op het werk. De groep ontevreden zelfstandigen moet veel inboeten op sociale activiteiten of tijd met het gezin, omdat ze de werktijden minder kunnen bepalen en langere dagen moeten draaien."

...