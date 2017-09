Duitse ondernemers niet langer euforisch

De belangrijkste vertrouwensindex van het Ifo-instituut uit München, dat het Duits ondernemersvertrouwen peilt, daalde van 115,9 punten in augustus tot 115,2 in september. Analisten gepolst door Reuters hielden rekening met een licht toename tot 116 punten.

In juli was er volgens Ifo-topman Clemens Fuest nog sprake van 'euforie' binnen de bestuurkamers. Toen klokte de Ifo-index af op 116,0 punten, de hoogste score sinds het begin van de metingen in 1991.

In september daalde het vertrouwen vooral in de industrie. De bouwsector ging tegen de trend in, met een nieuw record voor de deelindex van de bouw. Het ondernemersvertrouwen van het Ifo-instituut, waarbij 7.000 ondernemers gepolst worden over hun verwachtingen voor de Duitse economie, geldt als Duitslands belangrijkste conjunctuurbarometer.

Intussen waarschuwen verschillende Duitse ondernemersorganisaties voor een aanslepende regeringsformatie. "Weken- of maandenlange coalitiegesprekken betekenen stilstand en een fase van onzekerheid voor de economie. Bijvoorbeeld hoe het verder met het beleid rond belastingen, economie, energie en arbeidsmarkt", dixit Hans Peter Wollseifer, topman van ZDH de koepel van de kamers van koophandel.

"De nieuwe legislatuur start desondanks met de wind in de rug door een sterke conjunctuur", verduidelijkte Ifo-topman Clemens Fuest.