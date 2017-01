Duitse ondernemer op zijn hoede voor Trump

Het in München gevestigde Ifo-instituut, dat via de gelijknamige index het ondernemersvertrouwen in de grootste economie van de eurozone peilt, daalde van 109,8 in december vorig jaar tot 111,0 in januari 2017. De maandelijkse enquête is gebaseerd op een rondvraag bij 7.000 bedrijfsleiders.

De terugval van het vertrouwen is in de eerste plaats te wijten aan bezorgdheid over de evolutie van de economie op langere termijn. Die deelindex daalde van 105,6 in december tot 103,2 in januari. De huidige handel wordt positiever beoordeeld, met een lichte toename van de index van 116,6 tot 116,9.

Het afnemend vertrouwen op de langere termijn is algemeen, zowel voor de verwerkende industrie, de groothandel als de bouwsector.

Volgens Carsten Brzeski, econoom bij ING, zijn de Duitse ondernemers in toenemende mate bezorgd over de mogelijk negatieve economische gevolgen die de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump meebrengt. Maar allicht weegt ook de brexit weegt op het vertrouwen van de Duitse ondernemer.

Zowel Groot-Brittannië als de VS behoren tot de belangrijkste uitvoermarkten voor Duitse bedrijven. De VS zijn zelfs exportland nummer één voor Duitsland.

Ifo-topman Clemens Fuest spreekt van een minder sterke start van de Duitse economie begin dit jaar.