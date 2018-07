Dit zijn vier technieken om te slagen als freelancer

Heb je ooit op een trapeze gestaan?" Dat was het antwoord van de zelfstandige consultant Martha (niet haar echte naam), toen we haar vroegen haar werk te beschrijven in de vijf jaar nadat ze zelfstandig was begonnen. Zij had het onlangs geprobeerd en vond het een goede metafoor voor haar leven: de leegte die ze voelt tussen de opdrachten in, de opwinding als ze nieuw werk binnenhaalt en de discipline, de concentratie en de elegantie die haar beroep vereisen. "Trapezeartiesten lijken enorme risico's te nemen, maar beschikken over een veiligheidssysteem met netten, apparatuur en collega-artiesten. Het lijkt alsof ze alleen zijn, maar dat is niet zo."

