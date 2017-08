Dit zijn de 25 veelgemaakte fouten die je als ondernemer moet vermijden

1. Versnipperen in plaats van diversifiëren

In hun zoektocht naar groeipolen bestormen veel bedrijven nieuwe markten of pakken ze uit met nieuwe activiteiten. Ze diversifiëren. Olivier Kahn, ondernemerscoach en auteur van diverse boeken over bedrijfsvoering, wijst er geregeld op dat versnippering geen goed idee is. "Je moet altijd in gedachten houden wat je kernactiviteit is. Alles wat je onderneemt, moet daarmee te maken hebben. Neem nu een accountant. Die mag diversifiëren door ook hulp te bieden bij financiële crises of bij het uitstippelen van een financiële strategie, maar hij mag geen verzekeringen verkopen. Zodra je een beroep moet doen op andermans middelen, ben je aan het versnipperen."

...