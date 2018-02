Deze bedrijven zijn genomineerd voor de Tech Startup Day Awards 2018

"Onze start-upscene is in goeden doen, steeds meer bedrijven onderscheiden zich op het internationale toneel", aldus Frederik Tibau van Startups.be. "Omdat we best trots mogen zijn op dat Belgische talent, zetten we al voor het derde jaar op rij onze start-ups in de kijker met onze Tech Startup Day Awards. Onze jury had een vette kluif aan de samenstelling van een shortlist met vijf genomineerden per categorie, want de lijst met straffe bedrijfjes die hoge ogen gooien wordt elk jaar langer."

De jury onder het voorzitterschap van Omar Mohout (Sirris) bestaat dit jaar uit Frank Maene (Volta Ventures), Isabel Michiels (Agoria), Olivier Peeters (BNP Paribas Fortis), Simon Alexandre (The Faktory), Jérome Constant en Benny Debruyne (Trends). De jury herleidde de lange longlists tot deze vijf shorlists.

Start-ups (haalden zaaikapitaal op of creëerden buzz) Muuselabs, Preesale, SettleMint, Spencer, Yields Scale-ups (eerste grote kapitaalronde of sterke groei in omzet of personeel) eRowz, NGData, PlayPass, Qover, Twikit Disruptive (doorbraaktechnologie of innoverend zakenmodel) AirShaper, Find.me, RoboVision, Slimbox, Timbtrack Student-start-up (opgericht door een student) Axiles Bionics, Becycled, Ergopraktijk, IOBee, Winwinner Tech for Good-award (klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, ontbossing en vervuiling tegengaan) Fyteko, iFlux, InOpSys, Qpinch, Smartnodes

Vanaf vandaag - maandag 12 februari - tot 4 maart kunt u hier stemmen op uw favoriet. De prijzenpot bestaat uit een gratis ticket voor een internationale GoGlobal-missie naar Azië of de Verenigde Staten, zes maanden een gratis kantoor bij de Belgisch-Amerikaanse kamer van koophandel Belcham in New York of San Francisco, professionele hostingpakketten van Combell en allerlei coachingsessies.

Op het Brusselse start-upevent Tech Startup Day maakt organisator Startups.be op 15 maart bekend wie de opvolgers worden van de winnaars van 2017.

Dat waren het magazineplatform Small Teaser in de categorie start-up en het dronemanagementsoftwarebedrijf Unifly bij de scale-ups. CitizenLab was de beste start-up opgericht door een student en het fintechbedrijf Birdee werd bekroond als meest disruptieve start-up.