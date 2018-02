delaware, XL ROC en Smart Solutions zijn de Ambassadeurs van de West-Vlaamse Gazellen

Voor het zeventiende jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. In de voorbije weken publiceerden we de rangschikking voor Brussel, Vlaams-Brabant en Limburg.

Deze week zijn we aangekomen in de provincie West-Vlaanderen. Via de links onderaan in het grijze kader kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie onderscheiden categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

Dezelfde link geeft u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Concreet berekenen we voor elk bedrijf de groei van de omzet, de cashflow en het personeelsbestand, en herleiden de uitkomsten tot 1 score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking. We bekijken de groei over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2012-2016.

De nummer 1 in de rangschikking krijgt de eretitel 'Ambassadeur van de Trends Gazellen', maar niet altijd. Een Ambassadeur moet aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Het bedrijf moet zijn groei gerealiseerd hebben op eigen kracht, niet met de hulp van een moederbedrijf bijvoorbeeld. Om dezelfde reden kan een dochter van een buitenlandse multinational geen Ambassadeur worden.

De Ambassadeurs van West-Vlaanderen: delware, XL ROC en Smart Solutions

De Ambassadeur in de categorie grote bedrijven is IT-dienstenleverancier delaware. In 15 jaar tijd steeg het aantal Belgische medewerkers van 124 tot bijna 1000. Sinds 2011 is delaware ook internationaal actief, in 13 landen, verspreid over de continenten Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië.

"We moeten oppassen dat we onszelf niet voorbijlopen", zegt Patrick Andersen, managing partner van delaware in België. "We koesteren namelijk de droom dat ons bedrijf eeuwig mag blijven bestaan. Daarom is delaware voor de volle 100 procent in handen van de eigen mensen, en geven we de aandelen altijd door aan de volgende generatie partners."

Snelle groei betekent meestal ook een grote behoefte aan bedrijfskapitaal. "Het kan vreemd klinken, maar jaar na jaar daalt onze kredietlast", zegt Andersen.

"Dit komt door ons eigenzinnig model. Elk jaar keren we de winst uit aan onze vennoten, en dat volgens een puntensysteem. Elke vennoot is daarna wel verplicht om 25 procent van dat bedrag opnieuw in het bedrijf te investeren. Op die manier hebben we door de jaren heen een solide financiële basis opgebouwd waardoor we de banken steeds minder nodig hebben."

De Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven is XL ROC, de vennootschap die de tankstations uitbaat van G&V Energy Group.

"Het gaat om 24 shops die samen goed zijn voor een omzet van een kleine 60 miljoen euro. Op sommige locaties hebben we ook een carwash", zegt operationeel directeur Rudy Vandenperre. "In 2016 hebben we met Breakpoint een eigentijds concept voor onze shops gelanceerd. Inmiddels hebben we er vier en het is de bedoeling om dat aantal in de toekomst verder uit te breiden."

G&V Energy Group telt 188 eigen tankstations onder de merknamen G&V, Esso en Shell. Het is daarmee de grootste onafhankelijke speler in ons land. "Omdat we ook een voortrekker willen zijn op het vlak van duurzaamheid werken we - samen met partners - aan de uitbouw van een netwerk van CNG-tankstations", zegt CEO Xavier Dewulf. "Tegen eind dit jaar mikken we op een 50-tal aardgasstations in dit netwerk."

In de categorie kleine bedrijven krijgt outsourcingbedrijf Smart Solutions de titel van Ambassadeur. Het bedrijf legt zich toe op outsourcing van specialisten. Opgericht in 2012 door Frederick Verhelst, telt het bedrijf inmiddels 230 vaste medewerkers.

"Onder de vlag Smart Industry begonnen we met de outsourcing van technische profielen aan zowel multinationals als kmo's," vertelt Verhelst.

"In 2016 hebben we een nieuw segment aangeboord met Smart Finance. Omdat we die sector niet zo goed kenden, hebben we in het begin wat zwarte sneeuw gezien, maar vandaag tellen we toch een 40-tal boekhouders en CFO's."'

Begin dit jaar ging Smart Engineering van start, de derde poot van Smart Solutions. Met dit concept probeert het bedrijf in te spelen op de groeiende nood aan ingenieurs. Op termijn ziet Verhelst nog veel kansen, in de eerste plaats in IT en HR.

Gestart vanuit het hoofdkwartier in Izegem, heeft Smart Solutions intussen vestigingen in Merelbeke, Beveren-Waas en Geel, zodat zowat heel Vlaanderen gedekt is. De belangrijkste blinde vlek is nu nog Limburg.