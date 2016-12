De draagkracht van karton

De pallets van gegolfd karton van SmartPallet wegen amper 5 kilogram, een vijfde van een houten pallet, maar kunnen 500 kilogram dragen. Verkoop- en marketingverantwoordelijke Anja Roeykens: "Het beperkte gewicht heeft een groot ergonomisch voordeel: arbeiders krijgen veel minder vaak rugklachten. Bovendien kan flink worden bespaard op transportkosten bij luchtvrachtvervoer."

De golfkartonnen pallets van SmartPallet zijn bovendien beter voor het milieu dan de klassieke houten alternatieven. Ze zijn voor meer dan 85 procent gemaakt van gerecycleerd karton en zijn na gebruik opnieuw efficiënt te hergebruiken. "Toch bieden ze dezelfde waarborgen voor de stevigheid en de levensduur", zegt Anja Roeykens. "Ze beantwoorden aan alle geldende EU-richtlijnen voor de export van goederen."

SmartPallet wil zo snel mogelijk break-even draaien. Anja Roeykens: "Hoewel traditionele pallets nog niet meteen van het toneel zullen verdwijnen, zijn de kartonnen alternatieven een belangrijke meerwaarde. In sectoren waar zuiverheid essentieel is - denk aan farmaceutica en voeding - verovert karton vandaag al een groot deel van de markt, want in tegenstelling tot hout bevat dit materiaal geen schimmels, bacteriën, nagels of splinters."

SmartPallet werd in 2014 als Palletkraft opgericht door Wiet Vande Velde, een jonge ondernemer die vorig jaar een Voka-prijs ontving. Hij moet de business van de Mechelse nv ontwikkelen. De dagelijkse operationele leiding is in handen van Jan Roosens. Begin 2016 nam de investeringsvennootschap van de familie Essers een belangrijke participatie in SmartPallet - het precieze bedrag is niet bekend. Het bedrijf wil nu via een royaltymodel bijkomende productielijnen opzetten in het buitenland.