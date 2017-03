Data ontginnen voor retailers

De Fançaise Ségolène Martin (34) en Nik Subramanian (33), een Belg met Indiase roots, zeggen dat ze met hun Brusselse start-up Kantify de big data van retailers kunnen omzetten in waardevolle inzichten en acties. "We hadden eerder de start-up Meetsies.com, een platform om gastheren en tafelgenoten met elkaar in contact te brengen", zegt Ségolène Martin. "Maar het werd met 1500 gebruikers en te veel concurrenten geen rendabele business. We hebben het project zonder grote verliezen stopgezet. Bovendien bleek ons algoritme waarmee de gastheer zijn prijs kon bepalen, waardevol voor een andere sector: de retail."

Nik Subramanian en Ségolène Martin, die onlangs genomineerd werd als Young ICT Lady of the Year, besloten met het algoritme een nieuwe start-up op te richten. "De Amazons van deze wereld zijn heel sterk in artificiële intelligentie", zegt het ondernemersduo. "Ze passen hun prijzen voortdurend aan, optimaliseren hun aankopen en weten perfect welke producten ze aan wie kunnen aanbevelen. Veel retailers hebben geen antwoord op die digitale intelligentie. Ons algoritme zet de data die middelgrote en grote retailers verzamelen om in gepersonaliseerde kortingen, aanbevelingen, dynamische prijzen enzovoort."

Kantify ontwikkelt zijn technologie verder met de inbreng van een adviesraad met experts, en via hun selectie voor het acceleratorprogramma voor veelbelovende start-ups van procesontwikkelaar NVIDIA.

Hans Hermans