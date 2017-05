Daar zijn de vrouwelijke ondernemers

Driemaal per jaar lanceert incubator Startit @kbc een oproep aan jonge bedrijven om hun idee te komen voorstellen. Een jury beslist welke ondernemingen een jaar lang gratis kantoorruimte krijgen in een van de zes Belgische vestigingen van de incubator. De start-ups worden begeleid bij de ontwikkeling van hun idee. De laatste lichting leverde 157 ingediende dossiers op. 72 van die bedrijven mochten hun idee komen voorstellen en 38 werden uiteindelijk geselecteerd.

Maar liefst 16 van die 38 bedrijven hebben een vrouw als medeoprichter, goed voor 42 procent. Dat straffe cijfer kwam er niet toevallig, het is mee het resultaat van een campagne die Start it@kbc opzette met Straffe Madammen, het netwerk van vrouwelijke ondernemers opgericht door Elke Jeurissen.

Elisabet Lamote is CEO van Trooper, een digitaal platform om ondernemingen gratis te steunen. De onderneemster behoort al tot de startersgemeenschap van Start it. "De communicatie was nu veel meer tot vrouwen gericht, onder meer via Straffe Madammen. Ook belangrijk was de boodschap dat een incubator niet noodzakelijk enkel voor techbedrijven is."

IDalko, dat met Exalate een product maakte om de software van bedrijven beter met elkaar te verbinden, behoorde in 2009 tot de eerste lichting van Start it-bedrijven en het was begin dit jaar de eerste investering van het KBC Start IT Fund - goed voor een half miljoen euro. Hilde Van Brempt, medeoprichter van iDalko, legt uit waarom het belangrijk is duidelijk te maken dat niet alleen ICT-bedrijven tot de doelgroep behoren. "Veel start-ups ontwikkelen apps en daarvoor heb je een vrij technische achtergrond nodig, zeker bij de eerste lichting waar ik toe behoorde. We slagen er maar niet in meer vrouwen te overtuigen voor zulke technische studierichtingen te kiezen. Het heeft niets met capaciteiten te maken, vrouwen voelen er zich blijkbaar minder toe aangetrokken."

Rolmodellen als Lamote en Van Brempt zijn er nog te weinig voor vrouwelijke ondernemers. Vrouwen hebben ideeën en vaardigheden genoeg, maar ze kunnen een duwtje in de rug gebruiken om voor het ondernemerschap te kiezen. Start it wil voortaan bij elke nieuwe oproep aandacht blijven besteden aan vrouwelijk ondernemerschap. Onder meer met webinars door vrouwelijke rolmodellen en mentoren creëert het een omgeving die de angsten en de drempels van vrouwelijke ondernemers moet wegnemen. De incubator rekent daarvoor op partnerschappen zoals die met Straffe Madammen en zoekt nu ook zo'n partner voor Franstalig België.

Katrien Dewijngaert, medeoprichter van Start it@kbc, wil in oktober, wanneer de volgende lichting bedrijven zijn idee komt verdedigen, de helft vrouwelijke ondernemers halen. Uiteraard speelt de vraag of er een vrouwelijke medeoprichter is geen rol bij de selectie zelf: die gaat enkel over de sterkte van het idee.

Meer vrouwen overtuigen om een bedrijf te beginnen is maar de eerste stap in de richting van een beter genderevenwicht in ondernemersland. Zeker het investeerderslandschap is nog te veel een old-boysnetwerk. Volgens Start it is 94 procent van de beslissingsnemers bij de risicokapitaalfondsen een man. Zij beslissen over de investeringen in veelbelovende ICT-bedrijfjes. Slechts 2,7 procent van de ondernemingen die worden gefinancierd door zo'n investeringsfonds, heeft een vrouwelijke CEO.