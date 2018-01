'Collibra was geen vragende partij voor een nieuwe kapitaalronde'

Collibra doet zijn reputatie als een van Belgiës meest beloftevolle technologiebedrijven alle eer aan. Het haalde bij zijn aandeelhouders, waaronder de vermogensbeheerder van internetmiljardairs zoals Mark Zuckerberg, 48 miljoen euro op. "Collibra was geen zelf geen vragende partij, wel waren de voorwaarden en de waardering zeer aantrekkelijk", verklaart CEO Felix Van de Maele.

Vander Maele richtte de specialist in data governance op in 2008, samen met drie medestudenten. Collibra biedt software aan waarmee organisaties de manier waarop ze data verzamelen en gebruiken beter en op een geautomatiseerde manier kunnen beheren.

De nieuwe kapitaalronde van 58 miljoen dollar (omgerekend 48,5 miljoen euro) komt er nog geen jaar na een gelijkaardige grote operatie. Het onderstreept de ambities van Collibra. "We zijn een jong bedrijf, maar we willen uitgroeien tot de referentie in onze branche", zegt Van de Maele die naar New York verhuisde voor Collibra. "Wie software voor de financiële afdeling zoekt, denkt bijvoorbeeld direct aan SAP, voor sales-teams denkt men direct aan Salesforce. Wij zien het beheer van data in zowat elke organisatie uitgroeien tot een aparte tak. Er wordt zo veel data verzameld dat men vaak het overzicht verliest en men goede tools nodig heeft om die datastromen te beheren."

Collibra staat al ver met zijn product en zijn businessmodel. Nog geen jaar geleden haalde u 50 miljoen dollar op. Waarom kwam er zo snel een nieuwe ronde?

VAN DE MAELE. "We waren inderdaad niet van plan kapitaal op te halen. Ons boekjaar loopt af in september en we hadden een mooi jaar achter de rug, met meer dan 100 procent omzetgroei. Onze investeerders zagen dat en geloven net als wij in het potentieel van Collibra. De markt voor databeheer zal sterk blijven groeien en dat is een enorme kans. Battery Ventures en Iconiq Capital (respectievelijke een bekende investeerder in bigdatabedrijven en een van de belangrijkste vermogensbeheerders in Silicon Valley, nvdr) zijn grote fondsen en die willen altijd veel geld investeren. Ze hadden de ronde van vorig jaar geleid en wilden dat nu nog eens herhalen. Het was opnieuw een zeer aantrekkelijk bod, zowel in de waardering als in de voorwaarden.

"Met het extra geld willen groeien op alle gebieden. We bouwen dus niet alleen onze sales- en marketingorganisatie voort uit. We zetten ook hard in op de technische ontwikkeling, waarvan het zwaartepunt in Brussel ligt. We willen dat ons product, ons platform, zijn voorsprong behoudt. Daarvoor hebben we dringend extra programmeurs en ander talent nodig, anders dreigt onze groei te vertragen.

"We hebben in het verleden ook al verschillende keren geld opgehaald op momenten dat we het eigenlijk niet nodig hadden. Bovendien geeft het ons ook de mogelijk in te spelen op mogelijk overnamekansen. We waren sowieso wel nog van plan ergens de komende jaren nog een keer geld op te halen."

Nog één keer? Wat zou daarna volgen: een beursgang of een exit?

VAN DE MAELE. "Daar denken we totaal niet over na. De focus ligt op groeien en het verder uitbouwen van een mooi en onafhankelijk bedrijf."

Verwacht u dat de omzet uit Europa meer zal bijdragen tot de groei, door de inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacyregels?

VAN DE MAELE. "De voorbije jaren schommelt de verdeling van de omzet telkens rond 70 procent uit de Verenigde Staten en 30 procent uit Europa. Het is duidelijk dat de GDPR, de nieuwe Europese privacyregels, bedrijven in Europa aanzetten tot investeren in het beheer van hun data. Maar in de VS is er ook nog altijd een groeiende aandacht voor databeheer. Misschien wordt onze omzetgroei daar iets meer gedreven door de markt. Amerikaanse bedrijven staan al heel ver in het verzamelen en het analyseren van big data. Al verwacht ik dat de GDPR ook in de VS de vraag naar ons platform zal doen toenemen, omdat veel Amerikaanse bedrijven ook in Europa actief zijn."

De eerste grote klanten van Collibra waren grote financiële instellingen. Is dat nog altijd de belangrijkste sector voor u?

VAN DE MAELE. "De grootste financiële instellingen ter wereld zijn zowat allemaal klant bij ons. We hebben ook klanten in de retailsector, de defensie-industrie, de gezondheidszorg en de farma-industrie. Alle sectoren zien de noodzaak van een beter beheer van data in. Ze zitten op een gigantische hooiberg van data. Als de speld, de juiste dataset, uiteindelijk gevonden is, moet ook worden opgevolgd wie die data gaat gebruiken, waarvoor en hoe.

"De software van Collibra stellen we vaak voor als een soort Amazon voor data. Medewerkers of externe partners zoeken in een sterk beveiligde omgeving naar de juiste dataset, ze shoppen voor data in de gegevensbanken van het bedrijf. Er wordt ook automatisch een verbintenis opgemaakt die zegt wat in de dataset mag zitten en die oplegt hoe de data verwerkt mogen worden."

Collibra maakte ook bekend dat de omzet het afgelopen boekjaar, beëindigd in september, met 100 procent is toegenomen.

VAN DE MAELE. "We mikken opnieuw op een sterke groei. We voelen ons gesterkt door het feit dat onze klanten veel meer van ons afnemen en het verlies aan klanten beperkt blijft. In feite zijn we nu al min of meer zeker dat de omzet met 30 procent zal groeien omdat onze bestaande klanten meer afnemen. Software-as-a-service (softwareverkoop via abonnementsformules, nvdr) is ons businessmodel en Collibra scoort bovengemiddeld goed op zulke belangrijke parameters."