CADskills ontwerpt een nieuw gezicht dankzij 3D-printing

Een ongeval of ziekte kan de mond, de kaak of het aangezicht ernstige schade toebrengen. Dankzij 3D-printing kunnen slachtoffers of patiënten rekenen op een reconstructie die vertrouwd aanvoelt en functioneert.

"We focussen op alle beenstructuren boven de nek", zegt CEO Peter Vanwonterghem. "We kunnen bijvoorbeeld een deuk in de schedel, een verbrijzelde oogkas of een kaakgewricht vervangen."

CADskills is een idee van de mond-kaak-aangezichtchirurg Maurice Mommaerts (foto). Zijn bedrijf Orthoface R&D, dat al sinds 1996 bestaat en initieel allerlei andere activiteiten huisvestte, kreeg in 2015 een nieuwe naam.

Een jaar later startte de bvba met de ontwikkeling van de eerste patiëntspecifieke implantaten. CADskills maakt gebruik van een puzzelstructuur om die in elkaar te klikken. Dat maakt het makkelijker ze te plaatsen zonder al te grote littekens. Patiënten kunnen vaak dezelfde dag al naar huis.

"Onze implantaten en prothesen worden vervaardigd in titanium of kunststof", zegt Vanwonterghem. "De printtijd ligt tussen tien en dertig uur. Alles gebeurt op maat van de patiënt en volgens de wensen van de chirurg. We maken dus nooit twee keer hetzelfde product. Door de schedel van de patiënt in te scannen, krijgen we een accuraat beeld van de defecte zone. Zo kunnen we het implantaat nauwkeurig ontwerpen en digitaal vormgeven."

Het jonge bedrijf, dat al tot de top in medische implantaten behoort, werd opgericht met privékapitaal. Na een recente kapitaalverhoging volgt binnenkort een tweede ronde.

"Professor Mommaerts heeft geen boodschap aan grote investeringsvehikels", zegt Peter Vanwonterghem. "Hij werkt met privé-investeerders uit zijn rechtstreekse vertrouwenskring die achter de filosofie van zijn bedrijf staan. En die is: creatief nadenken om zo innovatieve producten te ontwikkelen die patiënten een betere toekomst geven."