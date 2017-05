Bubble Post werkt aan nieuwe kapitaalronde om internationaal te gaan

Het tumultueuze vertrek van de vorige CEO en medeoprichter Ben Rieder lijkt bij het jonge team van Bubble Post verteerd. "Die bladzijde is omgeslagen", zegt Marc Morioux (51), die sinds augustus 2016 de ecologische stadskoerier leidt. Met Morioux staat een professionele manager aan het hoofd van de Gentse starter, opgericht in 2012. De Leuvenaar was jarenlang actief bij het pakjesbedrijf DPD Belux, een dochteronderneming van de Franse Post, eerst als financieel directeur, later als CEO. Medeoprichters van het eerste uur, Michel De Waele en Anthony Viaene, bleven aan boord als respectievelijk de commerciële en de technologiedirecteur van Bubble Post.

