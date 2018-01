Brussels ondernemersduo van CitizenLab prijkt op Forbes' lijst van jonge beloftevolle vernieuwers

Net als de oprichters van de website mvslim.com, Hanan Challouki en Taha Riani Achab, werden nog twee andere jonge Belgische talenten bekroond voor hun vernieuwend ondernemerschap .

De Forbes '30 Under 30 Award'wordt ieder jaar uitgereikt aan jonge beloftevolle Europese vernieuwers die jonger zijn dan dertig en zich lieten opmerken door durf en vernieuwing. Forbes bekroont 600 jonge talenten, verdeeld over 20 verschillende categorieën.

Wietse Van Ransbeeck (24) en Aline Muylaert (24), oprichters van de Brusselse start-up CitizenLab, werden dit jaar genomineerd in de categorie 'law & policy'.

De laureaten uit die categorie werden - na een grondige screening van duizenden kandidaten - uiteindelijk verkozen door een vakjury van politieke leiders, onder wie Atifete Jahjaga, vrouwelijke ex-president van Kosovo, en Rama Yade, de voormalige Franse staatssecretaris.

Het bedrijf CitizenLab zag medio 2015 het daglicht en werd eind november 2016 op de Smart Cities-conferentie in Barcelona al genomineerd als een van de meest beloftevolle vijf bedrijfjes daar aanwezig.

Op de conferentie in Barcelona verzamelden 'slimme steden' die technologie gebruiken om hun infrastructuur en dienstverlening gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

Het burgerplatform CitizenLab wil het eenvoudig maken voor steden en gemeenten om hun burgers inspraak te geven op thema's die hen aanbelangen, aldus de oprichters zelf.

Vandaag wordt het platform al door meer dan 60 lokale overheden wereldwijd ingezet, van grote steden als Vancouver, Den Haag en Brussel, tot kleinere Vlaamse gemeenten als Vilvoorde, Steenokkerzeel en Knokke-Heist, verduidelijken ze.

Super proud to have made it together with @alinemuylaert to the @Forbes 30 Under 30 Europe list in the category ‘Law & Policy’!!



Thanks to the @citizenlabco team and everyone who supported us over those past two years! https://t.co/LcC19SVnac