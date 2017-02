Brouwerij Martens, Containers Maes en C. Outdoor zijn de Ambassadeurs van de Limburgse Gazellen

Elk jaar publiceert Trends de ranglijst van de snelst groeiende bedrijven van het land. We noemen ze de Trends Gazellen. In de voorbije weken kon u al de rangschikking raadplegen van Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Deze week is Limburg aan de beurt.

De rangschikking kan u zien via de link onderaan dit artikel. Daar verneemt u ook meer over de methodologie achter de rangschikking. Het principe is gebaseerd op groei. Hoe sneller de groei, hoe hoger in de rangschikking. Concreet bekijken we de groei van omzet, cashflow en personeelbestand, over een periode van vijf jaar. De groei van de drie variabelen herleiden we tot 1 score, die de plaats in de rangschikking bepaalt.

De nummer 1 krijgt de eretitel van Ambassadeur van de Trends Gazellen, maar niet altijd. Aan de bekroning zijn een aantal bijkomende voorwaarden verbonden, zoals operationele onafhankelijkheid. Zo mag het bedrijf bij zijn groei niet geholpen zijn geweest door een moederbedrijf. Daarom ook kan een dochter van een buitenlands bedrijf geen Ambassadeur worden. Zo zijn er nog andere voorwaarden. Het hoogst gerangschikte bedrijf dat aan alle voorwaarden voldoet, wordt Ambassadeur, ook al staat het op nummer 3 of 4 bijvoorbeeld.

De Limburgse Ambassadeurs: Brouwerij Martens, Containers Maes en C. Outdoor

De Ambassadeur in de categorie grote bedrijven is Brouwerij Martens uit Bocholt, een familiebedrijf met een geschiedenis tot in 1758. Met Jan en Fons Martens staat inmiddels de achtste generatie aan het roer van de groep met 300 medewerkers. De productie van huismerken voor supermarktketens tekent voor zowat de helft van de omzet. De Europese biermarkt groeit nog nauwelijks. Brouwerij Martens zet dan ook fors in op internationale groeimarkten zoals Afrika en Zuid-Oost-Azië. "In die landen komen we natuurlijk vaak de grote drie tegen," zegt Fons Martens. "We beschikken echter niet over de marketingbudgetten van AB InBev, Heineken of Carlsberg. We moeten dus met zorg onze battles kiezen. We laten ons niet afschrikken door moeilijk toegankelijke markten zoals India of Brazilie want ook daar zien we veel potentieel."

In de categorie middelgrote bedrijven gaat de Ambassadeurstitel naar Containers Maes, een afvalverwerker uit Tessenderlo. Het bedrijf is actief in de bouw- en sloopafval, maar kon de voorbije jaren door overnames uitbreiden naar onder meer gevaarlijk afval en grondrecyclage. De groep telt inmiddels 110 werknemers die samen een omzet van 32,5 miljoen euro realiseren. "We zijn actief in een markt met ook grote jongens. Zelf zijn we de grootste van de kleintjes", zegt ondernemer Yves Maes. "We proberen het verschil te maken door onze flexibiliteit en onze focus op de bouwmarkt, die goed is voor 75 procent van onze omzet. Zowat alle grote bouwbedrijven zijn klant bij ons."

Ambassadeur bij de kleine bedrijven is C. Outdoor uit Kuringen, een keten van ziekenhuiscafetaria onder de merknaam Bar Bouffe. Het bedrijf is actief in de Limburgse ziekenhuizen, maar daar komt verandering in. "De volgende vijf jaar willen we uitbreiden met telkens één nieuwe uitbating per jaar", klinkt een ambitieuze Dimitri Beckers, de man achter C. Outdoor. "Onze grote droom is het cafetaria van het Universitair Ziekenhuis Leuven." Met zijn jarenlange ervaring in de horecasector wil Beckers vernieuwing brengen in de niche van de ziekenhuiscafetaria. "We zetten in op beleving, zodat de mensen vergeten dat ze in een ziekenhuis zijn. In Bar Bouffe doen we dit door aan tafel te bedienen en door extra aandacht te besteden aan het interieur."