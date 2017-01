BoostHEAT wint Febeliec Energy Award

Met de prijs wil Febeliec, de federatie van grootverbruikers van energie, bedrijven en oplossingen belonen die innovatief, probleemoplossend, duurzaam en relevant voor België zijn. boostHEAT wil daarbij een rol spelen in de verwarming van gebouwen.

Gebouwen zijn in Europa goed voor 40% van de energieconsumptie en 36% van de uitstoot van broeikasgassen. In huishoudens zijn volgens studies van de Europese Commissie verwarming en warm water goed voor 79% van het totale energieverbruik. Gas staat, als belangrijkste brandstof om ons te verwarmen, in voor 60% van de benodigde energie. Meer dan twee derde van al het geïmporteerde gas gaat naar verwarming.

Dat betekent volgens boostHEAT dat gas nog een aantal jaren zeer belangrijk zal blijven als brandstof. Bovendien wordt de energie die we gebruiken om ons te verwarmen, niet efficiënt gebruikt. De helft van het Europese gebouwenpark heeft boilers die dateren van voor 1992, met een gemiddelde efficiëntie van minder dan 60%. Dat betekent tegelijk een geweldige opportuniteit, want het gaat om 80 miljoen boilers die de komende jaren moeten worden vervangen.

In België alleen al werden er het afgelopen decennium zowat één miljoen boilers verkocht, zowel bij nieuwe klanten als om oude te vervangen. Daarbij worden warmtepompen steeds belangrijker. Die technologie zou volgens een studie van Ecofys kunnen instaan voor 47% van de nodige emissiedaling van gebouwensector tegen 2030.

Precies daar wil boostHEAT op inspelen. Het bedrijf heeft een thermodynamische boiler ontwikkeld, die focust op particuliere woningen. De Apache, zoals het eerste product werd gedoopt, zou een energie-efficiëntie van ongeveer 200% halen, en 50% minder gas verbruiken dan vergelijkbare condensatieboilers. Dat komt omdat de Apache in feite een fusie is van een boiler en een warmtepomp. In een later stadium moet de Comanche mikken op diensten- en commerciële gebouwen.

Klassieke warmtepompen werken op een elektrische motor, waarvan de energie-efficiëntie rond de 120% bedraagt. Industrieel bestaan er wel gasgestookte toestellen, maar die zijn te complex en vergen te veel onderhoud voor residentieel gebruik. Het boostHEAT-toestel maakt dat nu wel mogelijk. Bovendien gebruikt de Apache CO2 in plaats van de klassieke HFC-koelvloeistoffen, waardoor de mogelijke uitstoot van broeikasgassen 150 keer lager ligt. Doordat het een thermisch en geen mechanisch proces is, zou de boiler ook langer moeten meegaan.

Het amper zes jaar oude boostHEAT heeft intussen samenwerkingen afgesloten met British Gas en het Franse GRDF, en verder met energiedienstengroep Dalkia, het Chinese Chongqing Jiaolv construction en met het Duitse Bosch, dat de boilers vanaf 2018 in zijn vestiging in het Franse Vénissieux zal produceren. Ook in België heeft het een stevige partner gevonden: gasnetbeheerder Fluxys nam afgelopen december een belang van 7,39% in het bedrijf.