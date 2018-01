BEyond wil van Belgische start-ups wereldspelers maken

Uit de kandidaturen die bij Pulse Foundation binnenlopen, kiest de stichting maximaal tien beloftevolle start-ups. Zij krijgen begeleiding van Belgische topondernemers en CEO's als Nicolas Saverys en Bernard Delvaux (Sonaca).

Naast die mentoren, die niet mogen investeren in de bedrijven die ze begeleiden, worden ook experts als Duco Sickinghe (Fortino) en Xavier van Campenhout (Degroof Petercam) ingeschakeld. Inspirerende mensen als de ballonvaarder Betrand Piccard, de poolreiziger Dixie Dansercoer en de atletiekcoach Jacques Borlée leggen uit hoe ze mensen begeleiden in extreme omstandigheden.

De ambitie van het BEyond-programma, dat officieel 'BEyond: Excellence in Entrepreneurship' heet, is niet min. "De bedoeling van BEyond is de beste technologische scale-ups - start-ups die al een zeker niveau hebben bereikt - te begeleiden om er wereldspelers van te maken", zegt Paul Bosmans van Pulse Foundation.

"Het zijn Belgische bedrijven met tien tot twintig werknemers, die een product hebben dat verkocht wordt en zeker een miljoen euro omzet heeft. Onder dat bedrag zijn bedrijven wellicht niet sterk genoeg om internationale groei te dragen. Die bedrijven moeten in één tot anderhalf jaar naar honderd mensen gaan." Op die manier wil BEyond voor meer groeibedrijven als Showpad en Teamleader zorgen in België.

Ambitieuze strategie

Die snelle groei gebeurt in een aantal stappen. Eerst sleutelen de geselecteerde bedrijven en mentoren in het laatste weekend van april aan een ambitieuze groeistrategie. "Zij zullen de scale-ups helpen met een groeiplan dat zo ambitieus is dat de ondernemers aanvankelijk nooit hadden gedacht dat je zo'n plan kon voorleggen. We willen mensen uitdagen", zegt Paul Bosmans. "Als een start-up bijvoorbeeld vraagt hoe je een bedrijf laat noteren op Nasdaq, dan willen we daar de volgende dag een antwoord op geven."

Het begeleidingsprogramma om die strategie uit te werken begint in mei van dit jaar en duurt 18 maanden. In die fase komen ook topmanagers - Alain Dehaze van Adecco bijvoorbeeld - de ondernemers versterken.

Omdat bedrijven die snel groeien veel kapitaal nodig hebben, koppelt BEyond later een investeringsevent aan zijn begeleidingsprogramma. Het werkt daarvoor samen met internationale investeerders. De bedoeling is dat meer Belgische bedrijven vanuit België grote kapitaalrondes van meer dan 10 miljoen euro kunnen doen.

Verbinden

BEyond ziet zich naar eigen zeggen niet als een concurrent van bestaande acceleratieprogramma's, maar als een aanvulling en als een verbindend element is het versnipperde veld van organisaties die start-ups ondersteunen.

Pulse Foundation is een vijf jaar geleden opgerichte stichting die de Belgische economie een duw in de rug wil geven en ondernemerschap wil stimuleren. De oprichters en financiers zijn telgen van enkele van 's lands bekendste ondernemersfamilies als Solvay, De Spoelberch en Lhoist. Naast Pulse Foundation is ook het Fonds Baillet Latour een belangrijk financier voor dit project.

Andere partners zijn Agoria, EY, Imec, Sirris, DataScouts en Universem. Het programma loopt drie jaar en kan daarna twee keer voor drie jaar verlengd worden. De bedoeling is dat het tegen dan zelfbedruipend is.