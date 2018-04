Belgische start-up Cowboy brengt eigen e-bike op de markt

Vier maanden lang hielden de ondernemers achter de jonge Belgische start-up Cowboy de tanden op elkaar, want in december al haalden ze 2,4 miljoen euro op bij investeerders met naam en faam. In maart, vlak na de opstart, hadden ze al 700.000 euro opgehaald. Tot het kransje investeerders behoort het bekende fonds Index Ventures, dat ook investeerde in Facebook, Deliveroo, Slack en BlaBlaCar. Ook Kima Ventures, gefinancierd door de bekende Franse techpionier Xavier Niel, en het Franse fonds Hardware Club staken geld in het bedrijf, net als Thibaud Elzière (eFounders), Bertrand Jelensperger (La Fourchette), Harold Mechelynck (Ogone), Frederic Potter (Netatmo) en Francis Nappez (BlaBlaCar).

