Belgische oprichters mvslim.com in top 30 van Forbes' meest beloftevolle jonge Europese talenten

Het financiële magazine Forbes stelt jaarlijks de '30 under 30'-lijst van Europa samen. Dat is de lijst die de meest getalenteerde, jonge vernieuwers uit verschillende categorieën in Europa bekroont. Aan de top 30 gaat een selectie - uit duizenden kanshebbers - door reporters van Forbes vooraf.

Dit jaar haalden twee Belgen de top 30 in de categorie 'media en marketing': Hanan Challouki (25) en Taha Riani Achhab (21).

Hanan Challouki lanceerde in april 2015 samen met Taha Riani Achab mvslim.com, een website die stereotiepe beeldvorming over moslims doorbreekt. Beiden startten daarbij ook het communicatiebureau Allyens op, dat gespecialiseerd is in digitale strategiëen. Onder meer BNP Paribas, VRT en Colruyt Group maken deel uit van hun klantenbestand.

Hanan Challouki en Taha Riani Achab reageren via Twitter verheugd en trots op hun nominatie.

So excited to be one of @Forbes 30 under 30! Such an honour to be part of this! 💃🏽💃🏽 https://t.co/cwnYHQ5zkN — Hanan Challouki (@HananChll) January 22, 2018

I made it to the list at the age of 21! Officially a Forbes 30under30 member! Amazing feeling to be on this list!!! 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 https://t.co/GtJoDy6yhN — Taha Riani (@TahaRiani) January 22, 2018

De jury die de top 30 in de categorie 'media en marketing' uiteindelijk samenstelde, bestond uit onder anderen Arianna Huffington, oprichtster van The Huffington Post, Charlotte Moore, programmadirecteur bij de BBC en Emilie Tabor en Maddie Raedts, mede-oprichters van het marketingagentschap IMA.