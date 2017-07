Belgische ondernemer iets positiever in juli

De barometer die het ondernemersvertrouwen peilt, klokt in juli af op -1,5, tegenover -2 in juni.

De ondernemers zijn vooral positiever gestemd in de sectoren diensten aan ondernemingen (van 18,3 tot 14,7) en handel (van -5,5 tot 2,5).

In de handel keerde het optimisme terug in alle componenten van de indicator , namelijk de vooruitzichten over werkgelegenheid, de vraag en de bestellingen bij de leveranciers.

In de bouw (van -0,9 tot -3,6) en de verwerkende nijverheid (van -4,4 tot -5,1) nam het vertrouwen af. Het nieuwe vertrouwensverlies in de verwerkende nijverheid is volgens de Nationale Bank uitsluitend toe te schrijven aan ongunstiger beoordelingen 'zowel van het totale orderbestand als van het voorraadniveau'.

In de bouwsector zien de ondernemers hun orderbestand slinken, en verwachten ze dat de vraag de volgende drie maanden zal afnemen.

De afgevlakte curve van het ondernemersvertrouwen, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft al sinds de maand maart relatief vlak. De ondernemers tonen zich nog iets voorzichtiger dan de verbruikers.

Het consumentenvertrouwen steeg vorige week immers naar 'een historisch hoog peil', vergelijkbaar met de conjunctuurpiek van 2007.