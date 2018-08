Belgische CEO minder somber in augustus

De barometer die het ondernemersvertrouwen in België peilt, klokte in augustus af op -0,3 tegenover -1,3 in juli en +0,6 in juni. In juli daalde het ondernemersvertrouwen dit jaar voor het eerst onder nul.

Een negatief ondernemersvertrouwen betekent dat er meer pessimisten zijn dan optimisten. Dat is dus ook in augustus nog het geval, hoewel toch iets minder dan een maand eerder.

Deze maand bleken vooral de ondernemers in de verwerkende nijverheid (van -3,1 tot -1,6) en de handel (van -9,7 tot -6,5) optimistischer dan in juli. Ook in de diensten aan bedrijven (van 5,7 tot 6,0) verbeterde het vertrouwen, maar in mindere mate.

In de bouwsector (van 1,9 tot 1,2) was er daarentegen een verdere verzwakking, zij het in een trager tempo dan in de twee maanden ervoor.

Eerder deze week bleek dat het consumentenvertrouwen in augustus is gedaald.