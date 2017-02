'België heeft strengste aansprakelijkheid voor startende ondernemers ter wereld'

In 2003 werd Huybrechts door de Vlaamse regering bedacht met de prijs 'starter van het jaar'. Maar het avontuur liep fout af. Volgens Lucas Huybrechts stelden de financiers steeds veel te zware voorwaarden, die het ondernemerschap in hem zouden fnuiken. Hij is ook niet te spreken over de oprichtersaansprakelijkheid, die voor een high-tech ondernemer zwaar weegt.

"In België is een startende ondernemer drie jaar aansprakelijk voor de schulden die hij aangaat. Nergens in de wereld is men zo streng. Als we in Vlaanderen de risico-aversie voor ondernemen willen verminderen, dan zou de wetgeving zich beter spiegelen aan de ons omringende landen waar die hoofdelijke aansprakelijk slechts 1 tot 2 jaar geldt. In de VS en in Groot-Brittannië bestaat die zelfs niet."

Lucas Huybrechts vertelt hoe hij als ondernemer zeven jaar lang in extreme onzekerheid leefde, over de forse hoeveelheden geld die hij verloor, over de belemmeringen die hij ondervond in het Vlaamse ondernemerslandschap. Volgens hem had hij een product van wereldklasse in huis, namelijk een middel om een slechte adem te bestrijden.

Hij schreef een e-boek over zijn ervaringen 'Race tegen de tijd'.