'Bedrijven, kom uit je kot'

De discussie over de Oosterweelverbinding, de infrastructuurwerken van de netwerkbeheerder Elia, de impact van de luchthaven van Zaventem op de omwonenden en het kappen van het Essersbos: het zijn vier recente voorbeelden van hoe organisaties rond de tafel moeten gaan zitten met belanghebbende partijen of stakeholders. Zo'n partij ondervindt de gevolgen van de activiteiten van de onderneming en kan invloed uitoefenen op het bedrijf. De ene organisatie leert sneller dan de andere hoe belangrijk de dialoog met haar stakeholders is geworden. Elia benoemde een public acceptance officer en leidde zijn projectleiders op om zo vroeg mogelijk het gesprek met lokale overheden en bewoners aan te gaan, om de publieke aanvaarding van infrastructuurwerken te bevorderen. Toen de Vlaamse overheid een intendant aanstelde die wel luisterde naar de actiegroepen, was een vergelijk over de Oosterweelverbinding plots snel gevonden.

