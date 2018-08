Bart Van Craeynest wordt hoofdeconoom bij Voka

Bart Van Craeynest heeft na zijn recent vertrek bij vermogensbeheerder Econopolis een nieuwe baan gevonden. Hij volgt halfweg september Stijn Decock op als hoofdeconoom bij werkgeversorganisatie Voka, meldt De Tijd vrijdag op zijn website. Het bericht wordt via Twitter bevestigd door Voka-topman Hans Maertens.

Heel tevreden dat @Bvancraeynest onze rangen van @vokavzw komt versterken als hoofdeconoom. Scherpe, rake en kritische analyses in het verschiet. — Hans Maertens (@VOKA_HMaertens) August 24, 2018

Eerder raakte al bekend dat Stijn Decock vanaf september hoofdeconoom voor de Benelux wordt bij vermogensbeheerder Candriam Investors Group.

Bart Van Craeynest was sinds 2015 werkzaam als hoofdeconoom bij de door Geert Noels opgerichte vermogensbeheerder Econopolis. Volgens De Tijd lagen meningsverschillen over de invulling van de rol van hoofdeconoom aan de basis van zijn vertrek daar.

Voor hij bij Econopolis aan de slag ging, maakte Van Craeynest in 2010 deel uit van het departement macro-economie bij beurshuis Petercam. Hij volgde daar in 2011 Peter De Keyzer op als hoofeconoom. In de periode daarvoor was Van Craeynest bij KBC hoofd van de cel macro-economische analyse binnen KBC Asset Management.