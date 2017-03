Antwerpen en Gent gaan Barcelona en Amsterdam achterna

Even zag het ernaar uit dat markten samen met hun oudere bezoekers zouden uitsterven. Ondertussen wordt in het vtm-programma Mijn Pop-uprestaurant gesproken over Mercado in Antwerpen alsof het concept er altijd al was. Terwijl de overdekte horecamarkt pas vorig najaar de deuren opende. Bovendien is het nog niet duidelijk of Mercado ook na april nog open blijft. "Dat bekijken we heel binnenkort", zegt Chris Tackaert van Flanders Investment Company. Dat bedrijf is eigenaar van het oude postgebouw in Antwerpen, waarin Mercado huist. "Tot we het gebouw onder handen nemen om er onder andere appartementen in onder te brengen, stond het toch maar leeg. Met Mercado kunnen wij bekendheid geven aan ons project. Dat lijkt bij deze gelukt."

