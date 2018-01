Anniek Gavriilakis (directeur Bond Zonder Naam): 'Ik ben héél vaak teleurgesteld'

Stel Anniek Gavriilakis (37) een vraag, en de kans is groot dat de topvrouw van de Bond zonder Naam met een aantal vragen antwoordt. Dat doet ze ook als haar wordt gevraagd of ze goede voornemens heeft voor het nieuwe jaar. "Mag ik het in een spreuk zeggen?" wil ze weten. "Laten we minder labelen", wenst Gavriilakis.

...