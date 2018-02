Anne Vleminckx (consultant voor ngo's): 'Overheidscontrole is niet per se een garantie op minder misbruik'

"Het aantal problemen met ngo's is gering, of het nu gaat om financiële problemen of om ontoelaatbaar gedrag door medewerkers. Het wetgevend kader zit al goed", zegt Anne Vleminckx, de penningmeester van Amnesty International en consultant voor vennootschappen en ngo's. "Overheidscontrole is niet per se een garantie op minder misbruik."