Amerikaanse marketinggoeroe Carla Johnson: 'Marketeers onderschatten hun invloed op innovatie'

In de Amerikaanse marketingwereld is Carla Johnson een naam als een klok. Ze staat in de top vijftig van de invloedrijkste marketingvrouwen en heeft zeven boeken op haar naam. Je hoeft haar jongste boek, Experiences: The 7th Era of Marketing, zelfs niet van A tot Z te hebben gelezen om te begrijpen dat Johnson het niet begrepen heeft op de platgereden paden in marketing. Ze zoekt de punten waar marketing nog tekortschiet.

...