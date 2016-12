Achter de schermen van Lotus Bakeries in Lembeke (in beeld)

Bij ons is het bijna vanzelfsprekend: bij een koffie hoort een speculoosje van Lotus. Ook in het buitenland kunnen ze het typisch Belgische koekje wel smaken. Elf ovenlijnen in het Oost-Vlaamse Lembeke leveren de wereldwijde productie.